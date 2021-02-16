غدا.. البابا ثيؤدوروس يحتفل بعيد شفيعه

يرأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني، القداس الإلهي صباح غدا الأربعاء في دير مار جرجس الروماني البطريركي التاريخي بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، بمناسبة عيد القديس ثيودوروس التيروني.ويبدأ القداس بصلاة باكر ثم بقية الصلوات، بحضور عدد من رعاة الكنائس التابعة للروم الأرثوذكس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.