الكويت تدين الهجوم الصاروخي على أربيل وتؤكد تضامنها مع العراق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للھجمات الصاروخیة التي تعرضت لھا مدینة أربیل في العراقیة مساء أمس، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وشددت وزارة الخارجیة الكویتیة، في بیان لھا الیوم الثلاثاء، على قناعتھا بأن مثل ھذه الأعمال الإجرامیة لن تثني الأشقاء في العراق عن مواصلة جھودھم في طریق بسط الأمن وسیادة القانون مؤكدة تضامن دولة الكویت مع العراق وتأییده في كل ما یتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.واختتمت الوزارة بیانھا بالإعراب عن خالص التعازي لأسر الضحایا وتمنیاتھا للمصابین بالشفاء العاجل.وتعرض مطار أربيل، أمس الإثنين، إلى هجوم صاروخي وقع في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وسقوط عدد من الجرحى الآخرين، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تيوتر": "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مشددًا: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".