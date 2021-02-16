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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:25 م
غلق
غلق
أحمد فودة
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التي نفذتها بها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن غلق 237 مركزًا للدروس الخصوصية للتعليم قبل الجامعي، و6 مراكز للتعليم الجامعي، و9 مكتبات تبيع ملازم تعليمية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ومراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق عن المخالفين للنشاط المثبت في الرخصة.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الرادعة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص علي حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أماكن غير المرخصة لها من السلطات المختصة، وسيتم غلق تلك المراكز على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.

وأكد أن المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مستمرة في تنفيذ الحملة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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