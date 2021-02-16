المصريون يسيطرون على المراكز الأولى في بداية مسابقة «مداح الرسول»

شهدت منافسات الأسبوع الأول للمسابقة العالمية "مداح الرسول" صلى الله عليه وسلم، التي انطلقت على قناة اقرأ بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف دول العالم، تفوقا تاما للمواهب المصرية وحصدها المراكز الأولى والثانية خلال الأسبوع الأول للمسابقة، حيث فاز خلال الحلقة الأولى بالمركزين الأول والثاني على التوالي كلا من محمد عماد إسماعيل، وسيف الإسلام محمد، في حين فاز بالمركزين الأول والثاني في الحلقة الثانية كلا من أحمد يوسف إسماعيل وشعبان محمد شعبان.ومن جانبه قال محمد سلام، مدير عام قنوات اقرأ: ليس غريبا على أهل مصر التفوق في مجال مدح الرسول (ص)، مشيرا إلى أنه رغم وجود عدد كبير من المشاركات من مختلف دول العالم، إلا أن أكثر المشاركات حتى الآن تأتي من مصر، لما تملكه من مواهب عالية الكفاءة في هذ المجال القريب إلى القلوب، وأكد "سلام" أن المسابقة ستظل مفتوحة لاستقبال المشاركات حتى منتصف شهر مارس المقبل لإتاحة الفرصة لكافة المواهب الحقيقية في المنافسة على لقب "مداح الرسول".جدير بالذكر أن المسابقة التي تبلغ مجموع جوائزها 100 ألف ريالا سعوديا، تقديم محمد محفوظ ومي عصام، وتعرض على قناة اقرأ يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء، ويعاد عرضها السبت والأحد في الخامسة والنصف فجرا.