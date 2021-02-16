«أكثر من طفلين مشكلة».. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاحات اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم أيضا، افتتاح مستشفى العجمي المركزي، ومستشفى أبوتيج، ومستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي خلال الافتتاح:- قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، حيث أن التخطيط المسبق سيتم الانتهاء منها خلال 15 سنة، ونحاول الانتهاء منه خلال 10 سنوات.- أكد الرئيس أن المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، تهدف للعمل على قضايا صحية لحلها وتخفيف آلام ومعاناة المصريين، والحد من الضغط على النظام الصحي في مصر.- وأضاف أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى".- حذر السيسي من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".- قال السيسى، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحدثت عن النمو السكانى وتأثيره على القطاع الطبي وبالتالي نحن في حاجة إلى 54 مليار جنيه في العام.-وأضاف: "نقبل المعارضة بشرط يكون فاهم يكون بيقول ليه.. والكلمة دى بتوقف عندها كتير.. الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات.. وده هيخفف على المعارضة.. من فضلك وأنت بتتكلم يبقى عارف كده".- أكد الرئيس أن مجهودات الدولة المصرية في إدارة الأزمة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، هو السبب الأول لتخطي هذه الجائحة.