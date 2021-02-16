المطران جورج خضر: «أحد الكنعانية» يختتم موسما طقوسيًا

قال المطران جورج خضر، متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس: "إن في الأحد المسمى أحد الكنعانية يختتم موسما طقوسيا، وندخل في أسابيع أربعة تهيئنا للصيام الكبير».وأضاف متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، في تصريحات له: «عندما نقرأ هذا الانجيل نستدل اننا نتدرج الى الصيام العظيم، حيث إذا أردنا أن يشفينا يسو،. يشفي كل واحد منا، كل واحد منا بحاجة إلى الشفاء من خطاياه التي يقول كتابنا إن الانسان يرتكبها سبعين مرة سبع مرات، هذا الإنسان مكسور، كل يوم يقع».وتابع: "الإيمان يشفيناـ ماذا أريد بهذه العبارة، الإيمان في اللغة العربية هو الأمانة وهو المأمن أي الحصن، إذا اعتبرت أن الله حصنك وأنه قوتك وأنه أبوك، ولست مرذولا بسبب خطاياك».