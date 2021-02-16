صحف لبنان: التصعيد بين عون والحريري لا يبشر بانفراجة حكومية قريبة

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن حالة التصعيد بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وما تشهده من سجالات حادة وحرب بيانات، لا تبشر بإمكانية حدوث انفراج قريب في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وتشي بإمكانية استمرار حالة "تصريف الأعمال" الحكومية القائمة لفترة طويلة.وأجمعت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) على أن لا حكومة جديدة للبنان في الأمد المنظور، وأن احتمالات حدوث خرق إيجابي في العلاقة المتوترة بين عون وباسيل من جهة والحريري من جهة أخرى، تبدو مستحيلة في الوقت الراهن، لا سيما وأن الطرفين أصبحا يجاهران على الملأ بعبارات واضحة عن عدم ثقة أحدهما بالآخر واطمئنانه إليه، في الوقت الذي تزداد الأوضاع الداخلية تدهورا على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.وأبدت الصحف خشية من وقوع "انفجار اجتماعي" في ضوء الضغوط المعيشية المتزايدة التي يعانيها اللبنانيون، مع بلوغ مستويات الصبر لدى الشعب حدها الأقصى وعدم قدرة البلاد على الانتظار في حالة فراغ لفترة طويلة مع استمرار المناكفات والمصادمات بين القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يبدو واثقا من حصوله على دعم خارجي عربي وغربي متنام في الإعداد لتشكيلة حكومة وبرنامج لها يستجيبان لمعايير أصبح يجمع عليها المجتمع الدولي بل ويشترطها كممر إجباري للحصول على الدعم الدولي للبنان، وتتمثل في حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الأساسية والضرورية لضمان تدفق المساعدات.وأوضحت الصحف أن المُناخ السياسي والشعبي اللبناني الداخلي في معظمه، أصبح يشكل بدوره "إدانة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة" والذي يعد تعطيلا يفتقد الحجج الموضوعية.من جانبها، نقلت صحيفة (نداء الوطن) عن مصادر دبلوماسية روسية قولها إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أبلغ من يعنيهم الأمر داخل التيار الوطني الحر أن الأداء السياسي للتيار "غير ملائم بل ويضر بمصالح اللبنانيين والمسيحيين تحديدا".وأضافت الصحيفة أن الموقف الروسي أتى "بعد سلسلة محاولات جرت من قبل مسئولين في التيار الوطني الحر طلبا لدعم موسكو في موضوع الحصول على الثُلث الوزاري المعطل في الحكومة الجديدة، غير أن الجواب الروسي جاء سلبيا، بحيث أكد أن هذا الموضوع مرفوض داخليا وخارجيا". بحسب ما أوردته الصحيفة.