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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الفرنسي يصوت على مشروع قانون الانفصالية اليوم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:21 م
البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
أمينة ذكى
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يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، في البرلمان الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" المثير للجدل.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على النص الذي "يعزز المبادئ الجمهورية"، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلًا، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل القادم.

وأُعد مشروع القانون بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات متطرفة، بدءًا من الهجوم على مجلة شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015 وصولًا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي.

ويجرم النص "الانفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى، فيما تريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة التنظيمات الدينية وحثها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية".

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