كنيسة الروم الأرثوذكس تؤسس مدرسة للتعليم المجاني بمدغشقر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الارثوذكس أسست مدرسة جديدة للتعليم المجاني في بلد يكون فيها مجانية التعليم مفهوم غير معروف مثل مدغشقر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المدرسة يشرف عليها المتروبوليت إغناطيوس في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر.