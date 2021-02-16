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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفع الجلسة العامة لـ«النواب».. والعودة 28 فبراير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:19 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال جبالي، إن الجلسة العامة للمجلس ترفع اليوم، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري، في الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان المجلس قد وافق على بعض مشروعات القوانين بصفة نهائية.

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