رفع الجلسة العامة لـ«النواب».. والعودة 28 فبراير

رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال جبالي، إن الجلسة العامة للمجلس ترفع اليوم، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري، في الساعة الحادية عشر صباحا.وكان المجلس قد وافق على بعض مشروعات القوانين بصفة نهائية.