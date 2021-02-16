النواب يتبرعون بنصف مكافآتهم الشهرية لصندوق أسر الشهداء

أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة تحت قبة مجلس النواب، التبرع من مكافآتهم الشهرية بما يعدل نصف تلك المكافأة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية والإرهابية والحربية.وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، عن تبرع أعضاء مجلس النواب من حزب مستقبل وطن بنصف مكافآتهم الشهرية لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.كما أعلن كل من اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، كما أعلن ممثل تنسيقية شباب الأحزاب التبرع بنصف المكافأة.كما وافق على هذا المقترح أيضا حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب المؤتمر وغيرها من ممثلي الأحزاب الأخرى وهو الأمر الذي رد عليه رئيس المجلس أن ما يحدث مظاهرة حب للوطن.