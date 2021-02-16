«الصحة» تنظم قافلة طبية لقرى الأربعين بالخارجة في الوادي الجيدد

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، للكشف على أهالي القرية الثالثة والرابعة من قرى درب الأربعين وعلاجهم بالمجان، لمدة يومين.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم، الكشف على المواطنين بقرى الأربعين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في تخصصات (أطفال، باطنة، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، صدرية)، بالإضافه إلى تخصصي الأشعة والتحاليل.