«الطمأنينة» محور أحدث حلقات «كل يوم آية» بالكنيسة الكاثوليكية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الطمأنينة، وجاء ذلك تحت شعار:"(سفر المزامير 4: 8) بِسَلاَمَةٍ أَضْطَجعُ بَلْ أَيْضًا أَنَامُ، لأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُّ مُنْفَرِدًا فِي طُمَأْنِينَةٍ تُسَكِّنُنِي".