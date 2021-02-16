البحرين تدين الهجمات الصاروخية في أربيل

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل أمس الإثنين.وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل ب‍جمهورية العراق والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين ووقوفها التام بجانب جمهورية العراق فيما تبذله من جهود كبيرة وحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.