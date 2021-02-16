الأب يوسف أسعد يتأمل في قراءات الأسبوع الثالث من أمشير

وجاء الحلقة للأب يوسف أسعد، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن قراءات الأحد الثالث من شهر أمشير القبطي.