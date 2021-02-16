انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم الطقس السيئ.. وتداول 22 سفينة

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل الموانئ دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 ومن المنتظر وصول 3 أخرى.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال 3 سفن.وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.