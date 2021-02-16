«العدل» الألمانية تدعو للمصادقة على قانون الكراهية على الإنترنت

أكدت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت أهمية المصادقة على قانون الكراهية والتحريض على الإنترنت.وقالت لامبرشت لشبكة التحرير الصحفي في ألمانيا في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "إنه أمر مروع: أي شخص يقدم حقائق لمساعدتنا في مكافحة وباء (كورونا) بشكل أفضل، تغرقه التهديدات".وشددت الوزيرة على ضرورة وضع نهاية لذلك وملاحقة الجناة من قبل القضاء، وقالت: "التهديدات بالقتل ليست تعبيرا عن الرأي، بل هي جرائم".يذكر أن كارل لاوترباخ، السياسي المعني بشؤون الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تلقى تهديدات بالقتل، بحسب تصريحات له.وذكر لاوترباخ عبر موضع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تجتاحني موجة كراهية مجددا على الإنترنت، تشمل تهديدات بالقتل وإهانات يصعب تحملها، وهناك دعوات للعنف بصورة مستمرة".