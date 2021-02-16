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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إيداع «سفاح الجيزة» قفص الاتهام استعدادا لمحاكمته

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:13 م
محكمة
محكمة
ندى حمدي
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أودعت الدائرة 27 جنايات الجيزة، المتهم قذافي فراج عبد العاطي، قفص الاتهام استعدادا لمحاكمته في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفى كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.

وكشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا، بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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