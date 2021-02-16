تأكد إصابة رئيس هيئة الثروة المعدنية بفيروس كورونا

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إصابة الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل المعملية إيجابية المسحة.وأشار المصدر، إلى أن الإصابة جاء نتيجة انعقاد بعض الاجتماعات المتتالية بالهيئة ونتيجة لمخالطة أحد المصابين، حيث تم عمل مسحة للمخالطين وقيادات وعمال هيئة الثروة المعدنية جاءت سلبية ماعدا رئيس الهيئة.وأخطرت الهيئة الوزارة بنتيجة المسحة، وعلى الفور أمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالعناية اللازمة والمتابعة المستمرة لرئيس الهيئة، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية حتى يتعافى.