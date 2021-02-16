الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوليانا الشهيدة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة جوليانا الشهيــدة.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت في مدينة نيقوميديا، في القرن الثالث الميلادي. رفضت أن تتزوج وضربها أبوها بقساوة بربرية. وجاء بها إلى الحاكم الويزيوس فأمر بتعذيبها، فجلدت جلدًا عنيفًا، حتى سالت دماؤها مدة ست ساعات. لكن شفاها الله من جراحها.وأضاف الفرنسيسكاني: "أمرها الحاكم بالسجود للأوثان فلم تذعن له. حينئذٍ مزَّقوا جسدها بمخالب من حديد وألقوها في تنور فيه زيت يغلي، فحفظها الله سالمةً من أذىً. ولدى هذه الأعجوبة الباهرة آمن منهم نحو خمسمائة رجل ومئة وثلاثين امرأة. فقُطعت رؤوسهم ورأس الشهيدة جوليانا، وهي في الثامنة عشرة من العمر. وفاز جميعهم بإكليل الشهادة في اوائل القرن الرابع للمسيح.