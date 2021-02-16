رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوليانا الشهيدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة جوليانا الشهيــدة.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت في مدينة نيقوميديا، في القرن الثالث الميلادي. رفضت أن تتزوج وضربها أبوها بقساوة بربرية. وجاء بها إلى الحاكم الويزيوس فأمر بتعذيبها، فجلدت جلدًا عنيفًا، حتى سالت دماؤها مدة ست ساعات. لكن شفاها الله من جراحها.

وأضاف الفرنسيسكاني: "أمرها الحاكم بالسجود للأوثان فلم تذعن له. حينئذٍ مزَّقوا جسدها بمخالب من حديد وألقوها في تنور فيه زيت يغلي، فحفظها الله سالمةً من أذىً. ولدى هذه الأعجوبة الباهرة آمن منهم نحو خمسمائة رجل ومئة وثلاثين امرأة. فقُطعت رؤوسهم ورأس الشهيدة جوليانا، وهي في الثامنة عشرة من العمر. وفاز جميعهم بإكليل الشهادة في اوائل القرن الرابع للمسيح.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

استطلاع: 30% من طلبة الثانوية باليابان يعانون الاكتئاب

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)