«هدية السيسي».. 8 معلومات عن مجمع الإسماعيلية الطبي (فيديوجراف)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.- مجمع الإسماعيلية الطبي يتكون من 9 مباني.- بلغت تكلفة رفع كفاءته حوالي 550 مليون جنيه.- يقدم خدماته في كافة التخصصات الطبية.- يحتوي مجمع الإسماعيلية الطبي على 33 عيادة خارجية.- يحتوى على 103 غرف داخلية.- يضم 63 سرير رعاية مركزة.- يشمل 22 حضانة.- يتواجد به 13 غرفة عمليات.