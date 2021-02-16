«هدية السيسي».. 8 معلومات عن مجمع الإسماعيلية الطبي (فيديوجراف)
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:10 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
- مجمع الإسماعيلية الطبي يتكون من 9 مباني.
- بلغت تكلفة رفع كفاءته حوالي 550 مليون جنيه.
- يقدم خدماته في كافة التخصصات الطبية.
- يحتوي مجمع الإسماعيلية الطبي على 33 عيادة خارجية.
- يحتوى على 103 غرف داخلية.
- يضم 63 سرير رعاية مركزة.
- يشمل 22 حضانة.
- يتواجد به 13 غرفة عمليات.
- مجمع الإسماعيلية الطبي يتكون من 9 مباني.
- بلغت تكلفة رفع كفاءته حوالي 550 مليون جنيه.
- يقدم خدماته في كافة التخصصات الطبية.
- يحتوي مجمع الإسماعيلية الطبي على 33 عيادة خارجية.
- يحتوى على 103 غرف داخلية.
- يضم 63 سرير رعاية مركزة.
- يشمل 22 حضانة.
- يتواجد به 13 غرفة عمليات.