الإمارات تسجل 3236 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 193163 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 355131 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 14 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.041 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3634 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 340365 حالة.