محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رصف حي أرض المعلمين بالخارجة

فقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال رصف شارع أرض المعلمين الرئيسي بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.ووجه المحافظ برفع كفاءة الحديقة الموجودة بالحي لتوفير متنفس لخدمة الأهالي، كما وجه بإستغلال المنطقة المجاورة بأرض البحوث لتقسيمها وإقامة إمتداد عمراني وتجمع سكني بالمنطقة.