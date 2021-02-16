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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بدعوى تسفيرهم في الغربية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:07 م
ضبط نصاب
ضبط نصاب
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا فى طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم بالنصب استولى على أموال اثنين مواطنين، بدعوى قدرته على تسفيرهما للعمل بإحدى الدولة الأجنبية.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخر بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها.
وبتكثيف تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر.

للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، والإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

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