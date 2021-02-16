5178 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، 5178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و596 ألفا و673 حالة.وذكرت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أنه تم تسجيل 196 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 41 ألفا و28 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و352 ألفا و433 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4763 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.