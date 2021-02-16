إحالة المتهمين بقتل شاب دافع عن شقيقته بحدائق القبة للجنايات

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، إحالة المتهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن شقيقته من التحرش، للمحاكمة الجنائية العاجلة.وكان قسم شرطة حدائق القبة، قد تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان، الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.