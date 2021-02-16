البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.وقال المستشار حنفي جبالي، إنه ورد إلى المجلس كتاب المستشار رئيس قسم التشريع بشأن الملاحظات الخاصة على مشروع القانون، وكانت الحكومة قد طلبت إعادة المداولة على المادة الخاصة بشأن تحصيل النسبة المخصصة للصندوق من قبل الجهات المنصوص عليها بالقانون، حيث طلبت الحكومة أن يؤل تحصيل تلك المبالغ لوزارة المالية والتي هي أجدر على تلك المهمة وهو ما وافق عليه المجلس.