إحالة عاطل متهم بحيازة بسلاح ناري وهيروين في الشرابية للمحاكمة
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:05 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الثلاثاء، احالة عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري، للمحاكمة العاجلة.
كانت قد وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة اتخاذ من دائرة القسم وكرا لترويج نشاطه الإجرامي غير مشروع، وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعي "م. ص" مسجل خطر وسابق اتهامه فى قضايا.
و بتفتيشه عثر بحوزته على (سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مللي وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهيروين بلغت 25 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع والسلاح الناري للدفاع عن نفسه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
كانت قد وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة اتخاذ من دائرة القسم وكرا لترويج نشاطه الإجرامي غير مشروع، وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعي "م. ص" مسجل خطر وسابق اتهامه فى قضايا.
و بتفتيشه عثر بحوزته على (سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مللي وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهيروين بلغت 25 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع والسلاح الناري للدفاع عن نفسه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.