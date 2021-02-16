رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:05 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلى الحكومة وأعضاء البرلمان، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ووجه جبالي حديثه لممثلى الحكومة، خلال الجلسة العامة، بقوله:"على ممثلي الحكومة الالتزام بالتباعد.. المقاعد الأولى والثانية بالقاعة مخصصة لكم ".
وتابع:" على الزملاء النواب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة ذلك الوباء اللعين ".
ووجه جبالي حديثه لممثلى الحكومة، خلال الجلسة العامة، بقوله:"على ممثلي الحكومة الالتزام بالتباعد.. المقاعد الأولى والثانية بالقاعة مخصصة لكم ".
وتابع:" على الزملاء النواب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة ذلك الوباء اللعين ".