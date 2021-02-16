رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلى الحكومة وأعضاء البرلمان، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ووجه جبالي حديثه لممثلى الحكومة، خلال الجلسة العامة، بقوله:"على ممثلي الحكومة الالتزام بالتباعد.. المقاعد الأولى والثانية بالقاعة مخصصة لكم ".وتابع:" على الزملاء النواب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة ذلك الوباء اللعين ".