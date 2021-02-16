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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات حول واقعة دهس مسن في مدينة نصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:04 م
إسعاف
إسعاف
حسام التمساح
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استعجلت نيابة مدينة نصر أول الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام قائد سيارة مسرعة بدهس مسن بشارع الطيران بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، إذ أكد أنه لم ينتبه للمجني عليه وصدمة بالسيارة دون قصد.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم مدينة نصر أول، من شرطة النجدة بمصرع شخص صدمته سيارة، في شارع الطيران أمام عمارات مدينة التوفيق، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة التي لاذ قائدها بالفرار، في محل البلاغ اصطدمت بـ "ا. م. س" 69 سنة بالمعاش ومقيم بدائرة القسم، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها ماركة "نيسان جوك" فضي اللون وبحيازة "ص. م. ع" 43 سنة عاطل ومقيم بالحي السابع دائرة القسم "ملك زوجته" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وباستهدافه بمحل إقامته تبين عدم تواجده، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم.

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