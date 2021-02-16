في عيدها.. تعرف على القديسة جوليانا الشهيدة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد القديسة جوليانا الشهيـدة.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا: «ولدت في مدينة نيقوميديا، في القرن الثالث الميلادي».وأضاف: «رفضت أن تتزوج وضربها ابوها بقساوة بربرية وجاء بها الى الحاكم الويزيوس فامر بتعذيبها، فجلدت جلدًا عنيفًا، حتى سالت دماؤها مدة ست ساعات، لكن شفاها الله من جراحها».وتابع: «أمرها الحاكم بالسجود للأوثان فلم تذعن له حينئذٍ مزَّقوا جسدها بمخالب من حديد وألقوها في تنور فيه زيت يغلي، فحفظها الله سالمةً من أذى، ولدى هذه الأعجوبة الباهرةـ وآمن منهم نحو خمسمائة رجل ومئة وثلاثين امرأة»، مضيفًا: «فقُطعت رؤوسهم ورأس الشهيدة جوليانا، وهي في الثامنة عشرة من العمر وفاز جميعهم بإكليل الشهادة في اوائل القرن الرابع للمسيح».