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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في عيدها.. تعرف على القديسة جوليانا الشهيدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:04 م
القديسة جوليانا الشهيدة
القديسة جوليانا الشهيدة
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد القديسة جوليانا الشهيـدة.

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا: «ولدت في مدينة نيقوميديا، في القرن الثالث الميلادي».

وأضاف: «رفضت أن تتزوج وضربها ابوها بقساوة بربرية وجاء بها الى الحاكم الويزيوس فامر بتعذيبها، فجلدت جلدًا عنيفًا، حتى سالت دماؤها مدة ست ساعات، لكن شفاها الله من جراحها».

وتابع: «أمرها الحاكم بالسجود للأوثان فلم تذعن له حينئذٍ مزَّقوا جسدها بمخالب من حديد وألقوها في تنور فيه زيت يغلي، فحفظها الله سالمةً من أذى، ولدى هذه الأعجوبة الباهرةـ وآمن منهم نحو خمسمائة رجل ومئة وثلاثين امرأة»، مضيفًا: «فقُطعت رؤوسهم ورأس الشهيدة جوليانا، وهي في الثامنة عشرة من العمر وفاز جميعهم بإكليل الشهادة في اوائل القرن الرابع للمسيح».

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