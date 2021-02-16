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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمة بالترويج للدعارة على الإنترنت في الإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:02 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط ساقطة قامت الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.

وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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