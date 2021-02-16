تحقيق تركي بحق نائب هولندي وصف أردوغان بـ «المتطرف»

فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، تحقيقا بحقّ النائب اليميني المتطرف في البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز؛ بسبب منشور له يسيء فيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضحت نيابة أنقرة في بيان، أن التحقيق فُتح بسبب تغريدة مسيئة لأردوغان، نشرها فيلدرز يوم 15 فبرايرالجاري.وأضاف البيان أن تغريدة فيلدرز المسيئة تضمنت عبارات وصور مسيئة لأردوغان، حيث قال فليدرز إن أردوغان رجل متطرف ويحض على الكراهية كمانشر صورة نصفها وجه أردوغان والنصف الآخر علم داعش.