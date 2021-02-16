حبس المتهمين بسرقة الشقق في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين بسرقة المساكن بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وأقر المتهمون بارتكابهم جرائم سرقة المساكن بمنطقة التجمع، وذلك بعد مراقبة سكانها التأكد من خلوها، كما أقروا بسرقتهم لسبع شقق سكنية بدائرة القسم، وإنفاق المبالغ المالية المسروقة على أغراضهم الشخصية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم التجمع تفيد بتعرض مساكنهم للسرقة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.