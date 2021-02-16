القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من 113 حكما قضائيا

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، القبض على صاحب شركة مقاولات محكوم عليه وهارب من 113 حكم حبس جزئي ومستأنف، في قضايا «شيكات ونصب وتبديد»، بإجمالي حبس 198 سنة آخرها قضية «تبديد» وحكم عليه فيها بالحبس سنة.جاء ذلك خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية، وأسفرت عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر محضر بواقعة الضبط ويجري العرض على النيابة لتنفيذ إجراءات ضده.