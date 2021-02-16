مايا مرسي: القومي للمرأة يتعاون مع المجتمع المدني لخدمة المرأة والمجتمع

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مساء أمس، في مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسارة الأمين، إحدى عضوات الجالية المصرية بالخارج، وسفيرة القوى الناعمة في إفريقيا، وعدد من نواب ونائبات مجلسي النواب والشيوخ والتنسيقية، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.ورحبت مرسي بالمبادرة التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم بعنوان "المرأة المصرية بـ100 ست"، وتسلط الضوء على دور المرأة المصرية فى الخارج وما تستطيع أن تقوم به لخدمة وطنها، مشيرة إلى التعاون المثمر بين المجلس من خلال فروعه بجميع المحافظات ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في حملة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ورفع كفائتهم لتناسب سوق العمل، مضيفة: "لمسنا خلال الحملة أن المرأة المصرية هي السند والتي تسطر تاريخ مصر على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها"، مؤكدا أن المرأة المصرية مازالت تحصد العديد من المكتسبات في ظل إرادة سياسية تدفعها للامام وتسعى إلى تمكينها، حيث وصلت نسبة المرأة في البرلمان إلى 27%، وإلى نسبة 25% في مجلس الوزراء، وأعلى نسبة كانت لنائبات المحافظين سيدات بلغت31%.وأوضحت، أن المجلس من خلال فروعه ولجانه يتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أرض الواقع فى العديد من الملفات التي تخدم قضايا المرأة وتمكينها، مؤكدة سعادتها بمسمى الجمعيات الأهلية الذي يجمع معاني العمل والتوعية وخدمة المجتمع ومساندة الدولة فى كافة ملفات التنمية، موضحة أن منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس يضم أكثر من 80 جمعية أهلية تقوم بالحوار المجتمعي المثمر ومناقشة استراتيجيات الدولة والمجلس والقوانين التي تعمل على تمكين المرأة في جميع المجالات.كما أشادت مرسي بدور نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما قدموه من نموذج مشرف فى دعم المرأة خلال اليوم العالمي الختان، قائلة: "ننتظر المساندة داخل البرلمان للقوانين الداعمة لتمكين المرأة فى جميع المحاور"، أيضا بدور سارة الأمين وهادية حسني لما له من تأثير كبير وصدى عظيم داخل القارة الإفريقية فهن خير سفيرات لمصر وللمرأة المصرية فى الخارج.