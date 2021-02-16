حكاية«عين السرو» السحرية بواحة الفرافرة

تتمتع محافظة الوادي الجديد بالعيون السطحية والآبار الجوفيه والمياه الساخنه المتدفقة من باطن الأرض، لتروي ظمأ المواطنين وتسقي الأراضي في ربوعها.من أهم الآبار "عين السرو" الموجودة شمال واحة الفرافرة والتي سحرت أعين الناس مما يحدث فيها، فالماء يتدفق ويختفي حسب الحاجه إليه، تظل العين جافة حتى يقترب منها أى كائن حى سواء إنسان أو حيوان أو حتى طائر، فتبدأ المياه ترتفع تدريجيا حتى تمتليء العين فتستطيع أن تشرب وتغتسل، وإذا قررت الرحيل تعود للجفاف تدريجيا حتى تختفى لذا أطلق عليها "السرو السحرية".يعشق السياح الأجانب والزائرين الذهاب للعين ليرون قدرة الله فى هذا الإعجاز العلمي، كما يستمتعون بالمنظر الخلاب.