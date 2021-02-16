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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب السفريات في سمنود بالغربية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:57 ص
ضبط نصاب
ضبط نصاب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية، وآخر) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها.

وأكد تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر

للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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