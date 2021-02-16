طلب إحاطة برلماني حول الترويج للسياحة المصرية

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير السياحة والأثار بشأن ما آلت إليه الشراكات العالمية التي تم عقدها كأحد استراتيجيات السياحة المستدامة للترويج للمقاصد المصرية بشكل منظم وممنهج لإنعاش حركة السياحة في مصر.وطالبت لاشين بمد مبادرة " شتى في مصر" على ضوء ما حققته من مكاسب ومساهمات في تحقيق جذب للسياح ورواج للسياحة المصرية في ظل التوقعات بأن يشهد قطاع السياحة تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة اعتبارا من إبريل المقبل وعطلات أعياد الربيع وإجازات موسم الصيف، أيضا بعد انتشار لقاحات فيروس كورونا وتوافرها في العديد من دول العالم، الأمر الذي ربما يكون له أثر كبير في انتعاشه سياحية قادمة وعودة السياحة المصرية شيئا فشيئا إلى ما كانت عليه من قبل.