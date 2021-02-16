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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الإسكندرية» يتابع اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:56 ص
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد محمد
هبه عويضه
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تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى أعمال لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، التي شكلتها الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عضو من الادارة العامة للامتحانات عضو من الادارة العامة للشؤون القانونية.

وقال الدكتور محمد سعد، إن لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية بدأت أعمالها يوم الأحد الماضي، بمدرسة نبوية موسى الثانوية بإدارة وسط التعليمية، بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

وفي سياق متصل أشار «سعد» إلى أن عدد المتقدمين من إدارة وسط التعليمية ١٧٦ متقدم، وعدد المتقدمين من إدارة الجمرك ٦ وشرق ٥٥ والمنتزة ١٠٩ غرب ٢٦ العامرية ١٠٢ البرج ١٢٢العجمى ٢٠٦ مطروح ١٦ متقدم.

هذا وتجرى المقابلات يوميا ابتداء من يوم الاحد الموافق ١٤ من فبراير ٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١٨من فبراير ٢٠٢١.

وأكد «سعد» على أن غايتنا دائما هي توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين.

وحث مدير مديرية التربية والتعليم، الحضور على ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إتمام الامتحانات بشكل مثمر، مؤكدا على دور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون لتنفيذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخول وخروج الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لإتمام الامتحانات بشكل يرضى الطلاب وأولياء أمورهم. لافتا أنه تم إتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.

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