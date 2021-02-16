ضبط نصاب احترف الاستيلاء على أموال راغبي السفر في قنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالاحتيال على الشباب راغبي السفر في محافظة قنا.كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة قنا بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسؤولي إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.و أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة لإلحاق العمال بالخارج، كائنة بمحافظة القاهرة بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.