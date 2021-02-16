البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- وبصفة نهائية-على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع قانون لإعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.وقال جبالي إن هذا المشروع من مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة على مشروع القانون ثلثي عدد أعضاء المجلس وهو ما توفر، لذا أعلن موافقة المجلس وبصفة نهائية على مشروع القانون وجاءت موافقة الأعضاء وقوفًا.