حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن جنوب سيناء

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ دورها المجتمعي، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.ونظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم اليوم الثلاثاء، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بمعسكر قوات أمن طور سيناء.ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.