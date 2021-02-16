إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بعربة كارو في بني سويف

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بعربة كارو على طريق بنى سويف - الفيوم الجديد أمام قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حمدين كمال عوض، 60 سنة، فلاح مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، احسان أبوزيد ابراهيم 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.