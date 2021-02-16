وزير البترول: إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد توقف 8 سنوات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يجري حاليًا الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرًا.وأشار «الملا»، إلى أنه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية، وهى من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد في سنوات سابقة.جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارًا من عام 2018، بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.ولفت إلى الدور المجتمعي لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات فى المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة، وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات، فضلًا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية في إحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة في توفير فرص العمل.