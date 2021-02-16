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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم «أغلبية النواب»: وزارة المالية تدير العملية التشريعية بعشوائية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:52 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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حذر النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، من عشوائية العملية التشريعية الواردة للمجلس من قبل وزارة المالية.

وقال النائب، في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون الذي تناقشة الجلسة العامة الأن جاء لتعديل قانون تم الدفع به إلى مجلس النواب في سبتمبر من العام الماضي 2020، وكانت اللجنة معترضة عليه.

وأضاف، أن وكيلي اللجنة ما زالا موجدين في موقعهما بهيئة مكتب اللجنة، وهم شهود على هذا الأمر، مناشدا وزارة المالية بضرورة العمل على إحكام العملية التشريعية التي ترد منها إلى مجلس النواب، مضيفا أن الثبات التشريعي سمة من سمات الدولة والثبات السياسي، وهو أمر مهم جدا للاقتصاد القومي.

وطالب رشاد بالاستعانة بخبراء من كافة الأحزاب المصرية وليس حزب مستقبل وطن لدراسة مثل تلك التشريعات قبل الدفع بها إلى مجلس النواب ودراستها مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لأن عملية تعديل القوانيين أصبحت ظاهرة من وزارة المالية لا بد أن تختفي.

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