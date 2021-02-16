وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى السودان

وصل وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى السودان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين.وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية السودانية المساعد إلهام إبراهيم محمد، ومدير عام الإدارة العربية والآسيوية السفير فيصل يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.