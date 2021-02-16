رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

للتهرب من الجمرك.. ضبط عصابة تزوير التفويضات البنكية بالإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:51 ص
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير التفويضات البنكية للتهرب من دفع الضرائب ومستحقات الدولة في محافظة الإسكندرية.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من صاحب شركة لاستيراد وتصدير الرخام والجرانيت، مقيم بالقاهرة، بتضرره من قيام شخصين بتزوير تفويض بنكي منسوب للشركة الخاصة به وتصدير 9 رسائل للخارج بموجبه مشمولها رخام بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

بتكثيف تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا تبين صحة البلاغ، وقيام مالك مكتب تصدير، وموظف بذات مكتب التصدير ولديه شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك، مقيمان بالإسكندرية، بالاشتراك فيما بينهما في تزوير تفويض بنكي منسوب إلى شركة المُبلغ، وتمكنهما بموجبه من تصدير 9 رسائل للخارج مشمولها رخام باسم الشركة للتهرب من سداد الضرائب العامة والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الرسائل وتحميلها على الشركة ملك المُبلغ، وارتكابهما جرائم متعلقة بمخالفات جمركية وتهريب جمركي متخذان من الشركتين خاصتهما مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، والاحتفاظ بالعديد من المستندات والأوراق والأختام المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالبنوك ومصلحة الجمارك داخل الشركتين.

و بالاستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة تلك الأختام والتوقيعات، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما وبتفتيش مقر شركتيهما تم (ضبط جهاز حاسب آلي، "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه إحدى البرامج المستخدمة فى عملية التزوير - أختام شعار الجمهورية - مجموعة من الأكلاشيهات - مجموعة من الشهادات والإقرارات "معدة للتزوير" - طابعة ألوان - مجموعة من التفويضات البنكية).

و بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما باصطناع تلك المحررات باستخدام برامج إلكترونية وإعادة طبعها للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة والمقررة على البضائع التي يتم تصديرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة