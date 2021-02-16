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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل مجلس النواب: الرئيس يفاجئنا بمشروعات عملاقة يوميا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:51 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

وأضاف أبوالعينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه لا بد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية في السوق العالمي.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.

وأوضح أبو العينين، أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.

وقال: "دائما يكون به مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، خصوصا وأن السعر الذي تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة".

وأكد وكيل مجلس النواب، أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة، قائلا: "نحن في حاجة لتمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد".

وقال النائب محمد أبو العينين: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة".

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