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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل سيدة قتلت شابا على مقهى أثناء ركن سيارتها بالشرقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:50 ص
حادث
حادث
سارة الوردانى
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قررت نيابة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل ربة منزل، تسببت فى مقتل شخص داخل مقهى بمنطقة الأردنية، أثناء ركن سيارتها، بكفالة مالية 5000 جنيه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي لمقهى بمنطقة "الأردنية" بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين أن السيارة هى قيادة "س.س.ح" 51 سنة، مقيمة بالحي 30 بمدينة العاشر من رمضان، أثناء محاولتها ركن السيارة فاصطدمت بمقهى، مما أسفر عن مصرع "حزين ضاحي أحمد " 45 سنة، من محافظة المنيا، بعد يومين من نقله للمستشفى متأثرا بإصابته فى الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالتحفظ على السيدة، أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.

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