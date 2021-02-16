إخلاء سبيل سيدة قتلت شابا على مقهى أثناء ركن سيارتها بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل ربة منزل، تسببت فى مقتل شخص داخل مقهى بمنطقة الأردنية، أثناء ركن سيارتها، بكفالة مالية 5000 جنيه.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي لمقهى بمنطقة "الأردنية" بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين أن السيارة هى قيادة "س.س.ح" 51 سنة، مقيمة بالحي 30 بمدينة العاشر من رمضان، أثناء محاولتها ركن السيارة فاصطدمت بمقهى، مما أسفر عن مصرع "حزين ضاحي أحمد " 45 سنة، من محافظة المنيا، بعد يومين من نقله للمستشفى متأثرا بإصابته فى الحادث.وتم تحرير المحضر اللازم، وبالتحفظ على السيدة، أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.